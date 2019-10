Bewoners Huize Roborst kijken via livestream naar theatervoorstelling over Edith Piaf Frank Eeckhout

24 oktober 2019

16u17 2 Zwalm De bewoners van woonzorgcentrum Huize Roborst hebben donderdagnamiddag via livestream naar een theatervoorstelling over Edith Piaf gekeken. “De voorstelling vond plaats in CC De Adelberg in Lommel en werd live gesteamd in 28 woonzorgcentra in Vlaanderen", zegt schepen van Cultuur Peter Van Haute (N-VA).

De uitzending past in het cultuurbeleid van de huidige meerderheid om cultuur zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. “Dus ook voor mensen die minder mobiel en in een woonzorgcentrum verblijven. Als zij niet naar een optreden kunnen gaan, brengen we het optreden naar hen", knipoogt de schepen. Diensthoofd Cultuur en Vrije Tijd, Fanny Delaey, is blij met de uitverkochte zaal. “Het initiatief werd heel enthousiast onthaald en is dus zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst", zegt ze.