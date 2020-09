Bestuurder van bestelwagen rijdt geparkeerde auto aan LDO

23 september 2020

13u59 0 Zwalm Een 62-jarige bestuurder uit Zwalm moet zijn rijbewijs 38 dagen inleveren omdat hij met zijn bestelwagen in Zingem tegen een geparkeerde auto is gereden. Hij stapte na het ongeval niet uit en zette zijn weg naar huis gewoon verder.

De man verklaarde in de politierechtbank dat hij niets van het ongeval heeft gemerkt, maar dat geloofden het parket en de politierechter niet. De auto van het slachtoffer was helemaal ingedeukt langs de zijkant en de spiegel was afgebroken. Volgens een getuige was de man ook aan het zwalpen over de weg. Naast het rijverbod heeft de politierechter de man ook een effectieve boete van duizend euro opgelegd.