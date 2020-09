Bekerdroom SK Munkzwalm aan diggelen na positieve coronatest Frank Eeckhout Ronny De Coster

12 september 2020

10u55 0 Zwalm Na een positieve coronatest bij SK Munkzwalm ligt de bekerdroom van de eerste provincialer aan diggelen. “Eén speler uit de A-kern testte positief waardoor alle andere spelers en de trainers twee weken in quarantaine moeten. De wedstrijd van zondag tegen Visé draait zo uit op een forfaitnederlaag", zucht trainer Davy Minnaert.

Het was de eerste keer in de clubgeschiedenis dat SK Munkzwalm de derde ronde van de Crocky Cup (nvdr de vroegere Beker van België) bereikte. Bestuur, spelers, staff en supporters keken reikhalzend uit naar de ontmoeting met de ploeg uit de provincie Luik. Vanuit clublokaal café Ysebaert zou zondagmorgen een supportersbus vertrekken om de blauw-witten aan te moedigen. Corona gooit echter roet in het eten en dat is een serieuze teleurstelling voor trainer Davy Minnaert.

“Omdat één speler besmet is met COVID-19 moet iedereen van de A-kern nu 14 dagen in quarantaine. Alle wedstrijden en trainingen in die periode zijn afgelast", zegt Minnaert. De trainer vindt het vreemd dat de Belgische voetbalbond werkt met twee maten en twee gewichten. “In de nationale reeksen wordt een besmette speler voor 9 dagen in quarantaine geplaatst maar gaan trainingen en wedstrijden wel gewoon door. Zijn die spelers dan minder vatbaar voor het virus? Nee toch. De verplichte quarantaine doet onze hele voorbereiding teniet. Het zorgt er ook voor dat we onze bekermatch niet tijdig kunnen inhalen waardoor we een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgen. Door deze bekerwedstrijd werd onze eerste competitiematch al verplaatst. Nu moeten we noodgedwongen onze tweede competitiematch ook al uitstellen.”

Nadat de club op de hoogte werd gebracht van de positieve coronatest, schakelde SK Munkzwalm meteen de clubarts in. “Een deel van de spelers werd vrijdag al getest. De rest laat dat vandaag doen. We kunnen alleen maar hopen dat de resultaten negatief zijn", gaat Minnaert verder. De coach vreest dat Corona de competities in de verschillende reeksen nog grondig gaat verstoren. “Dit is nog maar een begin. Deze week zijn wij het slachtoffer, volgende week zijn andere ploegen aan de beurt. Zolang er geen vaccin is blijft het immers bang afwachten", besluit hij.