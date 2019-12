Basisschool De Baobab in Sint-Blasius-Boekel wil ook pieten in fluo outfit Frank Eeckhout

04 december 2019

09u53 0 Zwalm In de Baobab, de afdeling van de Vrije Basisschool in Sint-Blasius-Boekel, kwamen Sint en zijn 3 pieten op bezoek .

Piet verbleef al de hele week in de stacaravan die voor de gelegenheid ingericht was als logeerkamer. Hij was immers aangereden door een auto omdat hij geen fluohesje aan had. Toen Sinterklaas gisteren op bezoek kwam, leerden de kinderen piet hoe belangrijk fluo in het verkeer is. Alle fluo-leerkrachten en -kinderen maakten er daarna een echt kinderfeest.