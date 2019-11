Aparte ontmoeting met de Sint voor kinderen met extra ondersteuningsnood Frank Eeckhout

27 november 2019

12u14 1 Zwalm Kinderen met ondersteuningsnood krijgen in Zwalm een aparte ontmoeting met de Sint. “Omdat zij vaak de drukte niet aankunnen, organiseren we voor hen een aparte ontmoeting in CG De Munk", laat de Zwalmse dienst Vrije Tijd weten.

Op zaterdag 30 november komt de Sint naar De Zwalmparel. “Er zijn twee shows met ontbijt. Per show kunnen tot 200 personen zich inschrijven. Voor kinderen met extra ondersteuningsnood is dit vaak te druk. Voor hen organiseert het gemeentebestuur nu een apart moment in GC De Munk om 8.30 uur met een beperkt aantal plaatsen. Daar kunnen ze in alle rust de Sint en enkele zwarte pieten ontmoeten, ontbijten en spelen. Het gemeentebestuur wil hiermee een inclusief en laagdrempelig Sinterklaasfeest bieden aan de Zwalmenaren. Het feest is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar, oudere kinderen en ouders betalen 2 euro of een halve euro met de Vrijetijdspas”, klinkt het.

Inschrijven kan via www.webshopszwalm.recreatex.be of aan het onthaalloket in het gemeentehuis. Ook voor de shows in De Zwalmparel om 9 en 11 uur kan je op deze manier inschrijven.