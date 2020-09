Als sensibiliseren niet meer helpt: mobiele camera’s om sluikstorters te vatten Frank Eeckhout

25 september 2020

09u13 0 Zwalm Zwalm gaat camera’s inzetten in de strijd tegen zwerfvuil. “Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes liggen de Zwalmse wegen en bermen bezaaid met afval. Daarnaast nemen sommigen het begrip ‘wegwerpmasker’ iets te letterlijk, want sinds kort liggen de wegen ook vol met weggegooide mondmaskers. Tot nu toe straffeloos, maar daar komt verandering in", waarschuwt schepen van Milieu Francia Neirinck (voorZwalm-Groen).

Vanaf maandag 5 oktober, niet toevallig de eerste dag van de Week van de Handhaving, zet Zwalm mobiele camera’s in om de sluikstorters te betrappen en te beboeten. “Naast het feit dat de daders geïdentificeerd en vervolgd kunnen worden op basis van bewijsmateriaal, hopen we vooral dat de camera’s ook een ontradend effect zullen hebben. We gaan de camera’s inzetten op populaire plaatsen voor sluikstorters zoals landelijke wegen en in de buurt van de glasbollen", kondigt schepen Francia Neirinck aan.

Handenvol geld

Het gemeentebestuur merkt dat inwoners steeds meer aanstoot nemen aan rondslingerend afval. “Wekelijks komen er in het gemeentehuis meerdere meldingen en klachten van zwerfvuil binnen. Al dat zwerfvuil opruimen is een extra belasting voor de technische dienst van de gemeente. Zij verdienen net als de melders een dikke pluim. Maar dit alles kost de gemeenschap wel handenvol geld", weet Neirinck.

Hele strategie

De schepen beseft dat camera’s geen mirakeloplossing zijn maar de inzet ervan maakt deel uit van de globale afvalstrategie die heel wat actiepunten omvat. “We hebben al heel wat inspanningen geleverd in de strijd tegen zwerfvuil. Er werd deelgenomen aan het coachingtraject van Mooimakers en samen met de intercommunale IVLA worden extra glasbollen voorzien in Hundelgem. Daarnaast wordt elk jaar de gemeentelijke opkuisactie georganiseerd en heeft de gemeente maar liefst 40 permanente Mooimakers. Dat zijn vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een properder Zwalm. Bovendien blijven we ook subsidies voorzien voor zwerfvuilacties van verengingen en scholen. Zo werken we stap voor stap aan een mooier en properder Zwalm", besluit schepen Neirinck.