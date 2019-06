45ste avondmarkt in Zuidlaan met optreden van Gene Thomas Frank Eeckhout

07 juni 2019

10u23 0 Zwalm De gemeente Zwalm organiseert op zaterdag 8 juni, samen met marktkramersvereniging Vlaamse Ardennen en de lokale handelaars voor de 45ste keer een avondmarkt in de Zuidlaan in Munkzwalm.

Traditiegetrouw richt de gemeente in samenwerking met de lokale handelaars en de marktkramersvereniging De Vlaamse Ardennen de zaterdag voor Pinksteren de jaarlijkse avondmarkt in. Naast de kraampjes van marktkramers, handelaars en verenigingen zijn er ook infostanden van politie en brandweer en tal van drank- en eetstandjes. Daarnaast is er ook een feestelijk aanbod voor jong en oud. Van 17.30 tot 20.30 uur is er een kinderzone op de parking van de Zwalmlaan met de Speelcaravan, springkastelen en een voorstelling van Cirque Circulaire (circus en magie) om 18.30 en 19.45 uur. Vanaf 20.30 uur zijn er optredens en een vrij podium ter hoogte van het gemeentehuis. De zwalmfanfare zorgt om 18 uur voor de feestelijke opening van de avondmarkt.