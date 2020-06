450 zesdeklassers krijgen fluorescerende rugzakhoezen Frank Eeckhout

18u43 0 Zwalm De gemeente Zwalm heeft fluorescerende rugzakhoezen geschonken aan alle zesdeklassers van vijf Zwalmse basisscholen.

“We willen hiermee de leerlingen al van jongs af aan stimuleren om veilig te voet of per fiets naar school te gaan. De rugzakhoes draagt het logo van de gemeente en de toepasselijke hashtag “staysafe”. Ze werden nu al verdeeld zodat de zesdejaars dit als proclamatie cadeautje mee naar huis kunnen nemen. De andere leerlingen van de basisscholen krijgen hun hoesje in het najaar, wanneer de dagen terug korter en donkerder worden. We hopen volgende winter dan ook veel fluorescerende rugzakken te spotten", zegt schepen van Verkeersveiligheid Patrick Moreels.