27-jarige wijst vader aan als brokkenpiloot, maar zat zelf achter stuur: 53 dagen rijverbod LDO

26 februari 2020

13u25 0 Zwalm Een 27-jarige bestuurder uit Zwalm heeft in de politierechtbank moeten uitleggen waarom hij na een botsing met een geparkeerde auto de schuld in de schoenen van zijn vader heeft trachten te schuiven.

De man was zijn vader aan het helpen door folders rond te rijden toen hij besloot even te stoppen bij een vriend. Daar dronk hij wat alcohol, waarna hij zijn weg verderzette. In geïntoxiceerde toestand reed hij vervolgens tegen een geparkeerde wagen. Hij belde zijn vader, die hem ter plaatse uit de nood kwam helpen. Omdat ze de eigenaar van de aangereden auto niet konden vinden, lieten ze een briefje achter. Daarin lieten ze uitschijnen dat de vader de aanrijding had veroorzaakt. Tijdens het verhoor van de politie kwamen ze daar wel op terug. De zoon, die vrachtwagenchauffeur is, was naar eigen zeggen bang om zijn rijbewijs te verliezen.

De politierechter legt de man een boete van 1.800 euro en een rijverbod van 53 dagen op. De bestuurder mag wel nog met de vrachtwagen rijden tijdens het rijverbod.