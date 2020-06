19.000 euro Vlaams geld voor kwetsbare gezinnen in Zwalm Frank Eeckhout

09 juni 2020

14u09 0 Zwalm Voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare gezinnen kan Zwalm rekenen op net geen 19.000 euro extra Vlaams geld.

Om te vermijden dat huishoudens in armoede belanden door de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering beslist bijkomende maatregelen te nemen met bijzondere aandacht voor kinderen. Ten eerste komt er een versterking van het lokale armoedebeleid. Vlaanderen maakt daar 15 miljoen euro voor vrij, waarvan 9096,60 voor Zwalm bestemd is. “Daarnaast komt er ook een subsidie van 9601,97 euro om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag in komen. Deze ondersteuning zal verlopen via een vouchersysteem dat zowel de kwetsbare gezinnen als de lokale economie extra zuurstof moet geven. Een derde duwtje in de rug komt er ten slotte via het Groeipakket. Gezinnen die ten gevolge van de COVD-19-crisis een inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen hebben dat minder dan 2.213 euro per maand bedraagt, kunnen rekenen op een eenmalige toeslag via het Groeipakket (kinderbijslag). Gezinnen moeten deze steun wel zelf aanvragen", laat schepen Peter Van Den Haute (N-VA) weten.