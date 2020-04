125.000 euro om inwoners te helpen na coronacrisis Frank Eeckhout

15 april 2020

10u51 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm heeft beslist om 125.000 euro vrij te maken om hier en daar financiële bressen te dichten bij inwoners na de coronacrisis. “Met ‘Zwalm herstelt’ gaan we objectief analyseren waar er lacunes zijn in onze gemeente", zegt schepen van Welzijn, Lokale Ondernemers en Financiën Bruno Tuybens (voorZwalm).

Met ‘Zwalm herstelt’ gaat het gemeentebestuur een financiële tegemoetkoming uitwerken voor de getroffen sectoren en ondernemingen. “We stellen de lokale handelaars bovendien een budget ter beschikking om in Zwalm een eindejaarsactie op touw te zetten. Dit wordt verder uitgewerkt met geïnteresseerde handelaars van zodra het kan. Voor de zogenaamd ‘slimme’ oplossingen stellen we een subsidiereglement op voor lokale handelaars om een webplatform op te starten. Het verder in de kijker plaatsen van de korte keten- en bio-producenten en de horecazaken die een afhaal- of thuisbedelingservice aanbieden en het promoten van de bestaande voedselteams wordt ook extra op de agenda geplaatst via de opmaak van een gemeentelijk app. De B&B’s worden ook niet vergeten door een versterkte, meertalige toeristische website. Naar de bevolking toe gaan we versneld na welke huisgezinnen vandaag niet over een pc of wifi beschikken. We wensen een reglement op te stellen om degelijke hardware te kunnen aanschaffen of mee te financieren. Ten slotte willen we versneld werk maken van de installatie van een sociale kruidenier of een koele ruimte voor behoeftige Zwalmenaren", kondigt schepen Bruno Tuybens aan.

De voorbije weken concentreerde het gemeentebestuur zich al op ‘Zwalm zorgt’. Sinds 17 maart plaatsen we handelaars in de kijker die aan huis leveren of bij wie je kan afhalen. . We behandelen telefonisch ook allerlei vragen van bezorgde ondernemers en burgers. De sociale dienst startte een telefoon- en brievenronde bij alle alleenstaande 80-plussers met de vraag of hulp nodig is. Na veertien dagen werd de hele ronde herhaald. Ondertussen ondersteunen vrijwilligers een tiental senioren met hun boodschappen", besluit Tuybens.