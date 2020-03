Provincie Oost-Vlaanderen ondertekent Bomencharter voor meer bos en natuur Frank Eeckhout

05 maart 2020

13u55 2 Zwalm De provincie Oost-Vlaanderen ondertekent het Bomencharter en schaart zich hiermee achter het initiatief dat streeft naar 1 miljoen extra bomen in Vlaanderen tegen 2024.

Oost-Vlaanderen heeft het Bomencharter ondertekent, dat Vlaamse overheden stimuleert om bomen aan te planten op hun grondgebied tijdens de periode 2019-2024. Dit klimaatgezond burgerinitiatief, opgestart door Jo Maes uit Vlaams-Brabant, sluit aan bij de ambitie van de provincie om meer natuur en bos te realiseren in de provincie. Oost-Vlaanderen is immers een bosarme provincie: de provinciale bosoppervlakte is de helft van het Vlaamse gemiddelde.

“Bij aanplantacties die de provincie, de Regionale Landschappen of de Bosgroepen organiseren, merken we een grote bereidwilligheid bij omwonenden en vrijwilligers om mee de handen uit de mouwen te steken”, stelt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur. “Bomen beschermen onze toekomst. Meer en meer mensen van verschillende leeftijden zijn zich daarvan bewust.”

Het streefdoel van het Bomencharter is 1 miljoen extra bomen in Vlaanderen tegen 2024. Inmiddels hebben 74 Vlaamse gemeenten het Bomencharter ondertekend, waarvan 15 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Oudenaarde en Zwalm.

Meer over Oost-Vlaanderen

milieu

Vlaanderen