André Brasseur & Band in de Zwalmparel Frank Eeckhout

20 november 2019

14u27 0 Zwalm De koning van het Hammondorgel komt op zaterdag 23 november naar Zwalm. André Brasseur pakte in 2016 Pukkelpop in en speelt sindsdien de ene concertzaal na de andere plat.

De comeback van André Brasseur is immers een van de mooiste muziekverhalen van de jongste jaren. In 1965 componeerde hij de million seller ‘Early Bird’. Toch is hij een cultheld gebleven. Deels door zijn eigen toedoen. Brasseur investeerde het geld van zijn wereldhit in twee danstenten. Die draaiden zo goed en eisten zoveel aandacht op dat ze zijn carrière in sluimerstand zetten. De hammondvirtuoos keert na 40 jaar in de vergetelheid terug met een jonge en straffe begeleidingsgroep. Brasseur brengt anderhalf uur stomend spelplezier waar geen mens stil kan bij blijven zitten. Belpopkenner Jan Delvaux vertelt vooraf zijn fascinerende levensverhaal.

Het concert vindt plaats in De Zwalmparel in de Sportlaan en start om 20 uur. Tickets kosten 20 euro en kunnen besteld worden via www.webshopzwalm.recreatex.be.