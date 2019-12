Zutendaal wil private huurmarkt ondersteunen Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

Zutendaal Binnen het lokaal woonbeleid wil de gemeente Zutendaal ook de private huurmarkt ondersteunen. "De woonkwaliteit is er soms onvoldoende, en het aanbod is vrij beperkt", zegt Ann Schrijvers, burgemeester van Zutendaal.

De Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Lokaal Woonbeleid GAOZ krijgt de komende jaren, verspreid over zes jaar, 942.466.23 euro subsidie van de Vlaamse regering, ter ondersteuning van hun werking. Met die middelen wil de gemeente Zutendaal ook de private huurmarkt ondersteunen. “Met gerichte instrumenten willen we ernstige verwaarlozing en leegstand aanpakken”, vertelt Schrijvers. “Dat is nodig. Het komt vaker voor dat woningen onbeheerd worden achtergelaten, bijvoorbeeld omdat er geen erfgenamen zijn of dat de familie jarenlang in onverdeeldheid blijft.”