Zutendaal werkt samen met vzw Familia voor uitbating van kinderdagverblijf Emily Nees

25 september 2020

08u41 0 Zutendaal De raad voor maatschappelijk welzijn keurde tijdens de zitting van donderdag een samenwerkingsovereenkomst met Familia goed. De vzw zal in 2021 het kinderdagverblijf op de Blookbergstraat 3 uitbaten, tenminste tot het einde van het jaar 2024.

“Het OCMW is al langer op zoek naar een geschikte partner voor de uitbating van het kinderdagverblijf”, vertelt schepen van Welzijn Rozette Reyskens (ZVP). “Het is belangrijk dat er een inkomensgerelateerde werking gerealiseerd wordt, met voorrang voor inwoners van Zutendaal.”

“Het bestuur is erg tevreden dat het erin geslaagd is om een kwaliteitsvolle partner met jarenlange ervaring in de sector naar onze gemeente te halen”, vult burgemeester Ann Schrijvers (ZVP) aan. “We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde zal zijn voor onze inwoners en we zullen samen onze schouders zetten onder een duurzame samenwerking op lange termijn.”

De eerste kinderen zullen opgevangen worden vanaf april 2021. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden bij vzw Familia door een e-mail te sturen naar inschrijvingenbabyenpeuteropvang@kdvfamilia.be of telefonisch contact op te nemen via 089/38.02.34.