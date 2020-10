Zutendaal kan binnenkort rekenen op betere busverbinding naar Genk Emily Nees

05 oktober 2020

15u18 1 Zutendaal Om het kwartier een bus van Zutendaal-centrum naar Genk: dat is in grote lijnen wat het Openbaar Vervoerplan van de Vervoerregio Limburg in petto heeft voor de gemeente Zutendaal. Zo rijden de lijnen 45 en 10 in de toekomst tweemaal per uur.

“Het Openbaar Vervoerplan 2021 voor de Vervoerregio Limburg ziet er goed uit voor Zutendaal”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Smits (ZVP). “Zo zullen we in de toekomst om het kwartier een verbinding hebben van Zutendaal-centrum naar Genk-centrum, en Ziekenhuis Oost-Limburg inbegrepen.” Reden: lijn 10 zal twee keer per uur rijden, net zoals lijn 45. “Dat betekent eveneens dat er om het half uur een verbinding zal zijn naar Lanaken en Maastricht, terwijl dat nu slechts om het uur is.” Nog goed om weten: “Er komt een reguliere verbinding met Bilzen en Tongeren, dus om het uur. In het verleden passeerde die bus niet langs ons centrum. Dat is dus wel een grote aanwinst.”

Afschaffing haltes

Al heeft het plan ook mindere kanten. “Het openbaarvervoersnet is erop gericht om een efficiënte en vlotte verbinding te voorzien. Dat wil ook zeggen dat haltes die minder gebruikt worden of té dicht bij andere stopplaatsen liggen, geschrapt worden. In Zutendaal zullen dat er een vijftal zijn volgens het plan. Het gaat dan om de halte aan de Noordlaan, de Smitsstraat, in Roelen, Gewaai en aan de KBC in het centrum.”

“Tijdens de gemeenteraad werd al aangegeven dat we best de verbinding met Bilzen afwachten en evalueren, vooraleer de halte in de Smitsstraat definitief wordt geschrapt. Die opmerking neem ik net zoals de andere adviezen mee naar de bijeenkomst van de Vervoerregio Limburg eind oktober.”