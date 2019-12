Zutendaal investeert 11,5 miljoen euro: gemeentehuis wordt gerenoveerd en sporthal heringericht Lien Vande Kerkhof

26 december 2019

13u14 0 Zutendaal De gemeente Zutendaal investeert in de renovatie van het gemeentehuis, de renovatie van Jeugdhuis De Kaller, de uitbouw van bezoekerscentrum Lieteberg en de herinrichting van de sportzone en -hal. Er wordt 11,5 miljoen euro uitgetrokken om de komende vijf jaar te investeren.

“Als groene gemeente zal bij deze renovaties zo duurzaam mogelijk te werk worden gegaan”, zegt burgemeester Ann Schrijvers. “Zo zullen de gebouwen voldoen aan de EPB-normen (EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’, red.) en er zullen waar mogelijk zonnepanelen en ledverlichting worden voorzien. In samenwerking met Fluvius worden tegen 2030 alle armaturen van de openbare verlichting vervangen door led armaturen. Ondanks de vele investeringen, willen we ervoor zorgen dat Zutendaal een financieel gezonde gemeente blijft. Om de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren, willen we ernaar streven om het personeelsbestand op peil te houden.”

Gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt in de komende jaren grondig gerenoveerd. De bedoeling daarvan is om de dienstverlening beter af te stemmen op de noden en privacy van de burger. Zo gaat men in de toekomst ook werken op afspraak. Als gastvrije en dynamische gemeente heeft de uitbouw van het toerisme ook een belangrijke plaats in het beleidsplan. Bezoekerscentrum Lieteberg wordt daarom uitgebreid. Met het nieuwe gebouw komt men tegemoet aan de behoefte aan opslagruimte, kantoorruimten en een ruimere werkplaats voor imkers.

Ook de herinrichting van de sportzone staat op de agenda. De bedoeling is om die site uit te bouwen tot een groene oase met ruimte voor speeltoestellen en ontmoetingszones. Daarnaast krijgt Jeugdhuis De Kaller een grondige facelift.

Veiligheid

Naast de inzet op renovatie ten voordele van dienstverlening en duurzaamheid wordt er ook een ruim budget voorzien voor veiligheidscamera’s en voor trajectcontrole om snelheidsmetingen te doen. De subsidies voor cultuur en sport worden opgetrokken en de gemeente voorziet budget voor de uitbouw van een breed geïntegreerd onthaal voor mensen in armoede en allerlei initiatieven rond eenzaamheid. Zo wordt er onder andere een buddywerking opgezet en worden er middelen voorzien om mensen in armoede toegang te verlenen tot culturele of sportieve activiteiten.