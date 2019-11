Zutendaal en omgeving krijgt 60.000 nieuwe en vooral ‘betere’ bomen MMM

27 november 2019

17u47 0 Zutendaal In Zutendaal en de rest van de provincie plant de Bosgroep de komende tijd meer dan 60.000 bomen. Daarvoor worden andere ziekere bomen gekapt en uitgedund om over te schakelen naar een kwalitatief bos.

Het voorbije jaar werkte Bosgroep Limburg hard in de Zutendaalse bossen: zij zorgden voor meer ruimte voor waardevolle bomen door dunningen, rooiden noodgedwongen zieke fijnsparren en kapten enkele monotone bossen kaal, om plaats te maken voor een meer gevarieerd bos.

“De kappingen en dunningen kon niet steeds op begrip rekenen. Toch is het uitdunnen van bomen in volwassen bossen essentieel, zowel vanuit ecologisch als economisch oogpunt”, klinkt het bij de provincie.

Diversiteit

“De mooiste en beste bomen worden behouden en kunnen verder uitgroeien omdat hun concurrenten weggenomen worden. Door bomen te dunnen, komt er plaats voor nieuwe bomen en struiken. Een bos met een variatie in leeftijd en lagen geeft meer biodiversiteit.”

Deze nieuwe manier van bosaanplanting heet de KAPPLA-methode. “Het doel is dat op de vrijgekomen plaatsen nieuwe bomen en struiken zouden groeien, vooral eiken en berken, de ‘oerbomen’. Maar de Amerikaanse vogelkers nam die plekken veel sneller in en verdrong de gewenste soorten. Om dit vermijden moest Amerikaanse vogelkers bestreden worden met sproeistof. Dit was niet milieuvriendelijk en kostte veel tijd en geld.”