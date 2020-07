Zestiger bedreigt echtgenote en zoon met karabijn: 15 maanden cel met uitstel VCT

30 juli 2020

14u49 0 Zutendaal Een 64-jarige ‘doodbrave’ man uit Zutendaal kijkt op tegen een celstraf van 15 maanden met uitstel omdat hij zijn echtgenote en zoon op 5 mei bedreigde met een karabijn. De vrouw had bekend dat ze een punt wilde zetten achter hun relatie.

“Ik heb een fout gemaakt. Mijn vrouw en mijn zoon hebben de schrik van hun leven beleefd,” gaf de zestiger toe voor de strafrechter in Tongeren. Het wapen, een familie-erfstuk, was niet geladen. “Toch had ik het niet mogen doen maar mijn vrouw vertelde me net voor we gingen slapen dat ze wilde scheiden en ze wilde er verder niet meer over praten.”

Kogels in de hand

Ook de zoon zag zijn vader met de karabijn in huis rondlopen. Dat het wapen niet geladen was, wisten de zoon en de echtgenote van de man op dat ogenblik niet. Ook nadat de zestiger met de karabijn naar de kelder trok, bleef de onrust in huis groot. “Ik had de kogels in mijn hand maar heb het wapen nooit geladen. Ik heb het geweer in de kelder gelegd en ben dan gaan rondtoeren tot ’s morgens.”

De volgens zijn raadsman doodbrave man, die zelf jarenlang bij Ford Genk werkzaam was, ging vrijwillig in begeleiding en wordt sinds mei opgevangen door een bevriend koppel. De zestiger heeft een blanco strafregister en kwam eerder nooit in aanraking met justitie. “Ik weet dat ik een fout gemaakt heb en zal ook therapie blijven volgen,” sloot beklaagde af. “Het is gewoon beter om geen wapen in huis te hebben,” repliceerde de strafrechter. “Je weet maar nooit wanneer iemand om wat voor reden ook de pedalen kan kwijt raken. Wij zien hier zo echte familiedrama’s gebeuren.”

Zeer beangstigende ervaring

De zestiger vroeg opschorting van straf maar kreeg die niet. “De feiten zijn zeer ernstig. Beklaagde kon zijn emoties niet onder controle houden en bedreigde zijn echtgenote en zoon met een vuurwapen terwijl hij zich zeer labiel gedroeg. Dat moet voor de slachtoffers een zeer beangstigende ervaring zijn geweest,” oordeelde de strafrechter.

De celstraf van vijftien maanden werd wel volledig met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat de man zijn therapie blijft verderzetten. De karabijn, waarvoor de beklaagde geen vergunning had, en de munitie werd verbeurd verklaard.