Vriend coronaslachtoffer Isaura (30) zelf besmet, maar aan beterhand: “Gelukkig mag hij de uitvaart bijwonen” Marco Mariotti

31 maart 2020

12u14 24 Zutendaal De vriend van de 30-jarige De vriend van de 30-jarige Isaura Castermans, die vrijdag overleed aan het coronavirus , blijkt ook al enige tijd besmet. De man is intussen aan de beterhand. Dat bevestigen de ouders van Isaura. “Hij mag vrijdag de uitvaart bijwonen", klinkt het opgelucht.

Isaura Castermans (30) uit Zutendaal voelde zich vorige week dinsdag verkouden. Donderdag zakte ze thuis in elkaar, nadat het virus op haar hart sloeg. Haar vriend en, even later, de MUG-arts deden tevergeefs reanimatiepogingen. Intussen blijkt dat haar vriend Sauro Cimino ook besmet was met het virus, mogelijk al even lang al Isaura. Ondertussen is hij aan de beterhand. Even werd gevreesd dat hij de uitvaart niet mocht bijwonen, maar na uitvoerig overleg met de begrafenisondernemer blijkt dat nu toch mogelijk.

Twintig personen

“Donderdag zal er een afscheid zijn en daar mag hij bij zijn”, zegt de mama van Isaura. “Vrijdag is dan de uitvaart en ook daar kan hij aanwezig zijn. Het blijft wel zo dat we met niet meer dan met twintig personen aanwezig mogen zijn.”

De ouders van Isaura hebben de uitvaart volledig zelf geregeld in samenspraak met de begrafenisondernemer. “Dat heeft Sauro niet kunnen mee regelen in levende lijve, maar telefonisch was hij er wel telkens bij. Op die manier kon hij zijn wensen en ideeën overmaken."

Nooit ziek

Haar ouders en vriend kunnen de dood van Isaura maar niet vatten. Ze was nooit ziek. “Ze heeft nooit longproblemen gehad, en was kerngezond. Ze was sportief, deed aan crossfit, was heel optimistisch en beeldschoon. Het is onwezenlijk. In het ziekenhuis zeiden ze dat het zeker door het coronavirus kwam.”

Waar ze het virus heeft opgelopen, weten ze ook niet. “Isaura zou niet willen dat we hier in een hoekje zouden zitten huilen. Ze werkte in een Genks Woonzorgcentrum, maar daar zou alsnog niemand besmet zijn. We hebben geen idee. Isaura had een hart voor oudere mensen en werkte met veel plezier. We hopen dat mensen nog meer respect krijgen voor zorgverleners.”

Haar papa Johan had nog een boodschap voor de jongeren: “Zelfs al ben je twintig jaar, het kan zo een einde zijn. Bescherm jezelf goed, en als je thuis toch vertrekt, zeg dan tegen uw vrouw of kinderen dat je van hen houdt. Je moet ook niet obsessief angstig worden voor het einde, maar wees je er bewust van. De mensen die zich niet aan de maatregelen houden, spelen écht met vuur. Met doodsvuur! Je kan je 200 procent goed voelen, én toch.”

“Ik denk veel aan haar vriend, en heb zo met hem te doen. Hij belde ons en vertelde dat hij haar had gereanimeerd. Wat gaat er allemaal door zijn hoofd. Hij zit in zak en as. Voor mij is hij een held. Ze was zijn alles.”



