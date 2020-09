Verenigingen planten bloembollen op troostplek in Vonderpark Emily Nees

27 september 2020

17u43 0 Zutendaal In het kader van het nationale PlantTroost-project, opende er eind juni een troostplek in het Zuntendaalse Vonderpark. Vandaag kwamen de initiatiefnemers van Ferm Zutendaal en enkele leden van verschillende verenigingen samen er extra bloembollen te planten. “Zo kunnen de bloemen pronken in de lente, de periode waarin corona het hardst toesloeg”, klinkt het.

Op 21 juni opende er een collectieve troostplek in het Vonderpak. “Op initiatief van Ferm Zutendaal sloegen heel wat leden van diverse verenigingen en het gemeentebestuur de handen in elkaar om de plek in te richten. Iedereen die behoefte heeft aan troost of een stil mijmermomentje, kan hier terecht”, legt Ann Schrijvers (ZVP) uit, burgemeester van Zutendaal. “In tijden van corona, waar we dierbaren hebben verloren of verliezen, hebben daar meer dan ooit behoefte aan.” Afscheid nemen ziet er dan ook anders uit. “Een koffietafel om herinneringen op te halen, een deugddoend schouderklopje en het geven van een knuffel ontbreken. Daarom hebben we de ruimte omgevormd tot een troostplek.”

“Maar die is nog niet compleet”, vervolgt ze. “Daarom planten we vandaag meer dan 200 bloemknollen met de groep. Die voorjaarsbloeiers zullen elk jaar opnieuw hun kopjes opsteken in de lente, als symbool voor onze overleden dierbaren die we nooit zullen vergeten.”