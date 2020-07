Vandalen steken hangbrug aan blotevoetenpad in brand, duizenden euro’s schade Marco Mariotti

04 juli 2020

18u27 0 Zutendaal Vandalen hebben vrijdagnacht toegeslagen aan het blotevoetenpad in Zutendaal aan de Lieteberg. Onbekenden stookten voor onder de hangbrug.

Wie achter de feiten zit, is nog niet duidelijk, maar de schade is aanzienlijk. In een volledige breedte van de hangbrug waar je onder door moet wandelen om het domein te betreden, zijn brandsporen te merken. Het gaat duidelijk om vandalisme.

De stenen zijn zwartgeblakerd, en aan de houten brug is er veel brandschade. Ook het ijzerwerk waar je over moet wandelen is zwart en beschadigd. De totale schade wordt geschat op duizenden euro’s. Het blotevoetenpad bleef wel open voor het publiek.