Tafeltenniskampioen en zieke vader uit Zutendaal in ‘Vandaag over een jaar’ BVDH

08 januari 2020

09u19 0 Zutendaal Donderdagavond ontvang Cath Luyten in een nieuwe aflevering van ‘Vandaag over een jaar' enkele gewone Vlamingen die op één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren. Zo praat ze onder meer met Michiel (11) uit Zutendaal, die Europees kampioen tafeltennis wil worden. Dat wil papa Geert (40) zeker niet missen, ook al voert hij een zware strijd tegen kanker.

Michiel is een tafeltennistalent. Hij behoort tot de top van België en droomt ervan om mee te dingen naar de titel van Europees kampioen. Om dat te kunnen bereiken, moet hij eerst zijn selectie afdwingen en in de top twee van de nationale ranking geraken. Papa Geert is zijn grootste supporter en wil op zoveel mogelijk wedstrijden aanwezig zijn, maar helaas heeft kanker roet in het eten gestrooid. Al voor de derde keer vecht Geert tegen deze ziekte. Hij leerde om niet te ver vooruit te kijken en in het nu te leven. Vader en zoon vinden veel steun bij elkaar en delen hun droom. Samen beleven hoe Michiel een gouden medaille om de hals krijgt, is hun vurigste wens.

‘Vandaag’ over een jaar start om 20.40 uur na Thuis op Eén.

