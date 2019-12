Schietpartij in Zutendaal leidt tot arrestaties in Schaarbeek MMM

04 december 2019

11u12 0 Zutendaal De schietpartij in Zutendaal waarbij een Albanees op de politie schoot, heeft tot huiszoekingen en arrestaties in Schaarbeek geleid. Een vijftiger uit Zutendaal werd opgepakt wat het aantal arrestaties tot twee brengt.

Politiezone CARMA voerde vorige week dinsdag een huiszoeking uit in het kader van Cleanhouse. Tijdens deze zoeking vond een schietincident plaats. De verdachte werd overmeesterd en gearresteerd. De 33-jarige man uit Albanië werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en werd aangehouden. De politie Limburg Regio Hoofdstad nam het onderzoek over en voerde dinsdag twee huiszoekingen in Schaarbeek uit.

Na verder onderzoek voerde de politie Limburg Regio Hoofdstad, in samenwerking met gespecialiseerde diensten van de federale politie, twee versterkte huiszoekingen uit in Schaarbeek. Tijdens deze huiszoekingen werden twee personen aangetroffen en mee naar het politiekantoor in Hasselt genomen. Eén verdachte, een 51-jarige man uit Zutendaal, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden.