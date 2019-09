Provincieraad zet licht op groen voor uitbreiding betonproducent Ebema Dirk Selis

19 september 2019

09u33 0 Zutendaal De Limburgse provincieraad geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ebema en omgeving’. “De provincie ondersteunt de beslissingen van de Vlaamse regering omtrent de opmaak van het gewestelijk RUP voor het bedrijf Ebema, omdat het ENA van uitzonderlijk belang is voor de provinciale economie,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening.

Ebema produceert materialen in prefabbeton voor de particuliere en voor de openbare markt in Zutendaal en wil haar activiteiten uitbreiden. Via het RUP wordt een aanpassing van het industriegebied ten noorden van het Albertkanaal en ten oosten van de N730 (Bilzerweg) voorzien. Meer concreet wil men het bestaande stukje bedrijventerrein, waar het bedrijf Ebema gevestigd is, herstructureren en van een aangepaste ontsluitingsinfrastructuur voorzien. “De zone Ebema maakt deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA),” verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors. “Het ENA is ontstaan uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat het belang onderstreept van het Albertkanaal voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen en de realisatie van goede en kwalitatieve (watergebonden) bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal, één van de economische slagaders van Vlaanderen.”