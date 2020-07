Oprichter bezoekerscentrum Lieteberg plots overleden aan hartaderbreuk Emily Nees

24 juli 2020

14u14 1 Zutendaal Raymond Lambie is op 67-jarige leeftijd onverwachts gestorven aan een hartaderbreuk. Dat meldt Het Belang van Limburg. Lambie heeft mee gezorgd voor de uitbouw van bezoekerscentrum Lieteberg en het blotevoetenpad in Zutendaal.

Raymond Lambie was geen onbekende in de gemeente. Hij heeft namelijk bezoekerscentrum Lieteberg opgericht en heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het blotevoetenpad, een zeer gekende attractie. Zijn overlijden komt dan ook hard aan.

Onuitwisbare stempel

“De verslagenheid in onze gemeente is groot”, laat burgemeester Ann Schrijvers (Nieuw ZVP) op Facebook weten. “Raymond drukte een onuitwisbare stempel op Zutendaal en daarvoor zijn we hem heel dankbaar. Meer dan 25 jaar was hij een bijzonder verdienstelijke medewerker van onze gemeente. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, familie en vrienden, die we veel sterkte wensen. Raymond zal altijd een plekje in ons hart blijven behouden.”

Lambie stierf in de nacht van dinsdag op woensdag ten gevolge van een hartaderbreuk.