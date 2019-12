Nieuw gemeentelogo voor Zutendaal Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

07u20 0 Zutendaal De gemeente Zutendaal pakt op het Feest van de Vurige Hoop uit met een nieuw logo. De nieuwe look maakt deel uit van het meerjarenplan.

Op zaterdag 11 januari zet het gemeentebestuur het jaar samen met alle inwoners naar goede gewoonte feestelijk in. Extra bijzonder dit jaar is dat de gemeente tijdens het evenement ook een splinternieuw logo zal introduceren. Om acht uur ‘s avonds, na de toespraak van burgemeester Ann Schrijvers, wordt het embleem met vuurwerk onthuld. Ook de website van de gemeente wordt begin 2020 in een nieuw jasje gestoken.