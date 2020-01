Nieuw gemeentelogo onthuld tijdens Feest van de Vurige Hoop LVKG

12 januari 2020

20u46 0 Zutendaal Tijdens het Feest van de Vurige Hoop afgelopen zaterdag werd het gloednieuwe logo van de gemeente Zutendaal gelanceerd. Op het Vijverplein werd 2020 feestelijk ingezet met muziek, gezellige kerstkraampjes en straatanimatie.

In 2019 kon je je mening laten horen via verschillende bevragingen over de gemeentelijke communicatie. Op basis daarvan ging de dienst communicatie aan de slag om een nieuwe huisstijl en logo te ontwikkelen. Uit de enquête blijkt dat inwoners Zutendaal zien als een groene, warme en aangename woongemeente. Die elementen komen ook terug in het nieuwe logo. Tijdens het Feest van de Vurige Hoop werd het logo feestelijk onthuld: ‘Zutendaal. Het groenste snoepje van Vlaanderen’.