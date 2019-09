Nederlanders krijgen gevangenisstraf voor cannabisplantages in Zutendaal en Lanaken Dirk Selis

11 september 2019

18u25 0 Zutendaal Vier Nederlanders uit Maastricht en Geleen zijn door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot elk een gevangenisstraf van twintig maanden en een boete van achtduizend euro omdat ze in Zutendaal en Lanaken een cannabisplantage hadden ondergebracht in twee huurwoningen.

Een 38-jarige Maastrichtenaar had in 2015 een huis in de Hoogstraat in Zutendaal gehuurd met de bedoeling om er een cannabisplantage te beginnen. De man slaagde er echter niet in om zelf de plantage aan de gang te krijgen en deed daarom een beroep op twee andere Nederlanders. In oktober 2017 kreeg de politie enkele tips dat er uit de woning een sterke cannabisgeur kwam. Het vermoeden van de politie dat er in de woning mogelijk een plantage aanwezig was, werd versterkt na een stroommeting in de Hoogstraat waar een abnormaal hoog verbruik werd vastgesteld. Op 24 januari 2018 viel de politie de woning binnen en werd er in de kelder een operationele plantage, verdeeld over twee kweekruimtes, gevonden. In de eerste kweekruimte stonden 218 potten met teelaarde met daarin afgeknipte stengels van cannabisplanten. In deze ruimte hing ook tien kilogram pas geoogste cannabis te drogen. In de tweede kweekruimte vonden de agenten nog eens 200 potten met aarde met daarin planten die oogstrijp waren.In de woning in Zutendaal werden ook 1.598 zakjes om drugs te verpakken en verschillende hoeveelheden hasj en cannabis gevonden.

Vervallen boerderij

Op de gsm en laptop van de Nederlander werden berichten en foto’s gevonden over het onderhoud van de plantage in Zutendaal en ook van een andere plantage. Die tweede plantage bevond zich in een vervallen boerderij op de Staatsbaan in Lanaken. In een van de stallen van de boerderij werden de restanten gevonden. De andere stallen werden gebruikt om de drugs te drogen. In de droogruimte werd het DNA gevonden van een vierde Nederlander die instond voor de oogst van de cannabis. De vier Nederlanders moeten ook een schadevergoeding betalen van 6.788 voor de stroom en waterdiefstal die ze pleegden voor de beide plantages.