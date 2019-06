Na 20 jaar ligt op de Noordlaan

het ontbrekende stuk fietspad LXB

14 juni 2019

12u00 0 Zutendaal Burgemeester van Zutendaal Ann Schrijvers en de schepen van mobiliteit Dirk Smits hebben vandaag samen met de omwonenden van de Noordlaan het nieuwe fietspad in Wiemesmeer, de enige deelgemeente van Zutendaal, ingereden. Het gaat om een fietspad van zowat 700 meter, de missing link op de Noordlaan. Het was Jos Beuls, de oud-burgemeester van Zutendaal die 20 jaar geleden naar aanleiding van een ongeval waarbij een fietser het leven verloor voorstelde om een fietspad aan te leggen. Vandaag, 20 jaar later, is het ontbrekend stuk fietspad op de Noordlaan een feit. “Het vrijliggend fietspad met een nieuwe bushalte dient een dubbel doel”, legt schepen Dirk Smits uit.

Veiliger

“Het zorgt voor een betere ontsluiting van de woningen die uitgeven op de Noordlaan”, vervolgt hij. “Voorheen was het gevaarlijk dat buren bij elkaar op bezoek gingen. Ze riskeerden hun leven. Bovendien is het met het fietspad een stuk veiliger voor de schoolgaande jongeren. Dat geldt voor de schoolgaande jeugd die van de campus Bret (Genk) naar huis fietsen. Nu hoeven ze de gewestweg niet langer over te steken”, laat Dirk Smits horen. De huidige meerderheid van ZVP die Zutendaal bestuurt, kreeg schot in de zaak. En goed een jaar geleden werd gestart met de aanleg van het fietspad dat vandaag feestelijk werd in gebruik genomen. Het fietspad dat aangelegd werd door het agentschap Wegen & Verkeer in Limburg kostte 343.000 euro.

Fietsgemeente

Met de realisatie van de missing link op de Noordlaan zijn alle toegangswegen tot Zutendaal en Wiemesmeer uitgerust met fietspaden. Hierdoor profileert de gemeente zich nog meer als een fietsgemeente. Dat blijkt ook uit de fietsring (de eerste in Limburg) van 1,9 kilometer door het centrum van de gemeente. Straks komt daar nog de fietssnelweg langs het Albertkanaal bij. Op de nieuwe brug over het anaal in Zutendaal zijn ook vrijliggende fietspaden voorzien.