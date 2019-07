Middenstandsorganisatie Zutendaal

organiseert een festival: "Parc d'été"

09 juli 2019

Zaterdag 27 juli lanceert ZMV - een organisatie die de handelaars en zelfstandige ondernemers uit de gemeente Zutendaal groepeert - een festival. Het gaat door in het Mariapark hartje Zutendaal. Het festival bestaat uit twee luiken. Enerzijds komen daar zeven foodtrucks te staan. Mobiele kramen met natjes en droogjes voor jong en oud die het festival bezoeken. Anderzijds staan die dag ook optredens van bands en artiesten die live muziek brengen. Drie groepen zijn vastgelegd: Tom &Tal, Wezz en De Knappe Koppen! De inkom voor het festival is gratis. Het festival krijgt de toepasselijke naam van Parc d’ été of zomerpark mee. De naam verwijst ook naar het Mariapark waar het evenement van de middenstandsvereniging van Zutendaal doorgaat. In het verleden hield de laatste in het open lucht amfitheater aan het gemeentehuis jaarlijks een concert. Nu pakken ze met het festival uit met een nieuw initiatief. Op verschillende locaties verspreid in de gemeente duiken de letters van Parc d’ été op.