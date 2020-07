Met de gocart naar Blankenberge: Zutendaalse vriendengroep trekt zes dagen rond om kansarme kinderen te steunen Emily Nees

17 juli 2020

17u55 0 Zutendaal Op 25 juli is het zover, dan nemen Ines Ackermans (22), Yentl De Gelaen (23), Jana Nys (24) en Lise Janssen (24) plaats in hun gepimpte gocart. Bestemming: Blankenberge. Zes dagen lang trappen de Zutendaalse vriendinnen zo’n 45 kilometer. “Het zal een uitdaging zijn, maar we doen het voor het goede doel.”

Het is een gek gezicht in de Limburgse gemeente Zutendaal. Aan het huis van Yentl De Gelaen (23) staat een gocart te blinken. “Die hebben ik samen met drie andere vriendinnen gekocht”, vertelt ze. “Enkele jaren gelden zijn we met drie van de vier al naar zee gefietst, Oostende om precies te zijn. We vonden dat leuk, maar na verloop van tijd begon het te vervelen.”

“Eén ding was zeker: we waren vastberaden om het nog eens over te doen met een ander vervoersmiddel. Een gocart leek ons tof, maar het idee is even blijven liggen. Het is namelijk niet makkelijk om zo’n gocart te vinden. Aangezien we deze zomer graag op vakantie wilden gaan, maar er totaal geen zekerheid is vanwege de coronacrisis, leek het ons het geschikte moment om toch eens op zoek te gaan. Uiteindelijk hebben we drie weken geleden een exemplaar gescoord in Nederland.”

Sponsoren

“Al snel kregen we veel positieve reacties uit verschillende hoeken. Mensen vonden het knap dat we wilden rondtrekken met een gocart en ze vroegen zich af of ze ons niet konden sponsoren.” Toen is de bal aan het rollen gegaan. “We hebben besloten om een goed doel aan onze reis te koppelen.”

“Aangezien we alle vier in Zutendaal wonen, leek het ons leuk om te kiezen voor een lokaal goed doel. Zo zijn we terechtgekomen bij Hands Out. Dat is een vzw die kansarme kinderen steunt en hen onder meer de mogelijkheid biedt om vakantie te gaan. We hebben met de mensen van Hands Out rond te tafel gezeten en zij waren meteen enthousiast. Door de coronacrisis hebben zij alle activiteiten om geld in te zamelen dit jaar moeten cancelen. Daardoor heeft de vzw nauwelijks inkomsten gehad.”

De jonge vrouwen hopen daar dus verandering in te brengen met hun sponsortocht. “We hebben meteen een Facebookpagina aangemaakt, genaamd ‘Met de Zutendaalse trapkar naar zee’.” Vanwaar die naam? “In Nederland gebruiken ze het woord trapkar in plaats van gocart. We vonden dat zelf wel grappig (lacht).”

(Lees verder onder de foto)

Elke euro telt

En de naam werkt. “We hebben ondertussen bijna 250 likes gegenereerd. Al heel wat mensen hebben laten weten dat ze ons willen sponsoren. Dat kan door een bepaald bedrag te storten, geld te doneren of door creatief aan de slag te gaan. We staan al in contact met enkele bedrijven en bekijken of we T-shirts kunnen laten maken met hun logo erop.”

“We willen de mensen eigenlijk zo veel mogelijk vrij laten daarin. Smeken om centen zullen we niet doen, maar we merken wel dat het aanslaat. In het straatbeeld worden we regelmatig herkend en aangesproken als we met de gocart op weg zijn.”

“Hoeveel geld we hopen in te zamelen? Daar hebben we geen idee van. Mijn vriendinnen en ik schatten rond de 500 euro, maar als we echt ons best doen raken we misschien aan de 1.000. Al blijft het bij een klein bedrag, iedere euro is mooi meegenomen”, besluit ze.