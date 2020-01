Man valt partner aan met klauwhamer en slaat haar gebroken neus: ‘ze had niet goed voor zijn dieren gezorgd. Een van zijn kippen was gestorven’ VCT

02 januari 2020

15u21 2 Zutendaal Een discussie tussen D. en zijn partner liep op 4 december vorig jaar in Zutendaal helemaal uit de hand. “Beklaagde vond dat mevrouw niet goed voor zijn dieren had gezorgd en was kwaad omdat een van zijn kippen was gestorven, “ beschreef de openbare aanklager. Nadien reed D. naar een andere ‘vriendin’ In Dilsen-Stokkem. Hij sleurde de vrouw met haar 11-jarig zoontje in de wagen en deelde ook aan haar zware klappen uit. De vrouw kan haar rechteroog daardoor nog niet volledig openen. D. riskeert 12 maanden cel.

Volgens het slachtoffer viel D. binnen met een klauwhamer in de hand. Nadien gaf hij haar een vuistslag op de neus. Het slachtoffer kon vluchten en de politie verwittigen maar hield een gebroken neus en een tijdelijke werkonbekwaamheid over aan de aanval. Ze vorderde een morele schadevergoeding van 450 euro. “Dit is geen normale houding,” benadrukte de advocaat van het slachtoffer. “De man heeft ook geen enkel schuldinzicht. In een mail schreef hij zelfs dat ‘die van Zutendaal het had verdiend.”

Tweede slachtoffer ondergedoken

Na de aanval reed D.onmiddellijk naar Dilsen-Stokkem. Daar haalde hij agressief uit naar slachtoffer S. “Hij heeft haar zwaar toegetakeld,” beschreef de advocaat van S. “Hij is haar onmiddellijk beginnen te slaan. Samen met haar 11-jarig zoontje heeft hij haar in de auto gesleurd. Onderweg heeft ze ook nog slagen moeten incasseren. Hij sloeg haar met een sleutelbos op haar oogkas. Ze krijgt haar rechteroog niet meer helemaal open. Er kan sprake zijn van blijvende schade. Ze leeft nu ondergedoken in Nederland en durfde ook vandaag niet komen want ze krijgt nog altijd doodsbedreigingen.”

Whiskey

De beklaagde zelf minimaliseerde in zijn verhoor de feiten. Hij gaf toe dat hij kwaad was op de vrouw uit Zutendaal omdat ze niet goed voor zijn dieren had gezorgd. Aan het tweede slachtoffer deelde hij naar eigen zeggen maar een klap uit. De reden voor zijn agressief gedrag: ‘ik had die dag twee glazen whiskey gedronken. Naast de celstraf van 12 maanden vorderde de aanklager ook een boete van 800 euro.

Vonnis volgt op 30 januari.