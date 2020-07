IN BEELD: Zutendaalse trapkar vertrekt naar zee Emily Nees

25 juli 2020

15u48 0 Zutendaal In het toeziend oog van een enthousiast publiek zijn vier Zutendaalse vriendinnen met hun gocart op reis vertrokken. Bestemming: Blankenberge. Tijdens hun zesdaagse tocht zamelen ze geld in voor het goede doel. “Er staat al 1.000 euro op de teller.”

Omstreeks 9.00 uur ’s morgens verzamelen zo’n 70-tal mensen zich ter hoogte van zaal De Posthalt in Wiemesmeer voor een uitwuifmoment. Vier vriendinnen, allemaal woonachtig in Zutendaal, beginnen namelijk aan een avontuur. Ze trekken met hun gocart naar de zee. “De gocart is helemaal in orde, dus wij zijn er alvast klaar voor”, zegt Yentl De Gelaen (23).

(Lees verder onder de foto)

Goed doel

De tocht zal maar liefst 6 dagen duren. Al loont de moeite, want de groep zamelt ondertussen geld in voor Hands Out, een lokale vzw die kansarme kinderen steunt. “We hebben al 1.000 euro op de teller staan en tijdens onze rit komt daar nog 500 euro bij. Uiteraard blijven bijdrages welkom. Hoe meer we aan het goede doel kunnen geven, hoe beter natuurlijk!”

Wie zelf een bedrag wil storten, kan dat doen op het rekeningnummer BE 14 9733 9013 8983.

