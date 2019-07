Gemeente pakt wildzwemmers en zwerfvuil

aan op duik(vis)plas Papendaalheide “Zwemmen in de plassen is verboden en levensgevaarlijk” LXB

15 juli 2019

12u00 0 Zutendaal De duikplas, en in mindere mate de visvijver, op Papendaalheide in Zutendaal kampen met wildzwemmers die zorgen voor overlast. Ze springen in het water en trekken baantjes. Alleen, zwemmen is verboden. Picknicken is toegestaan maar een aantal bezoekers laten blikjes en ander afval argeloos achter. Ook vind je resten van houtskool en verbrand hout van mensen die een barbecue houden. “Chillen aan de plassen mag maar grillen niet”, stelt Marina Seurs, de schepen van milieu van de gemeente Zutendaal die de groene long met de vijvers en natuurlijke omgeving beheert.

Wildzwemmers

Buren tonen foto’s van wildzwemmers die bij warm weer soms met tientallen in de duikvijver springen. Ook wordt er naakt gezwommen. Ze hebben opblaasbare bootjes bij waarmee ze op de plas dobberen. Zelfs grote barbecue-stellen sjouwen ze mee. “Het is een mooi gebied waar veel toeristen, mensen van Zutendaal en omliggende gemeenten komen verpozen en genieten van de stilte en de natuur”, vult burgemeester Ann Schrijvers aan. “Alleen, niet iedereen respecteert de regels die er heersen. Zo zijn er mensen die op warme dagen van 25 graden en meer in de duikplas springen. Dat mag niet. En het is levensgevaarlijk. Zwemmen in de plas met onderstromingen is niet zonder risico’s. Ook het gevaar voor onderkoeling is reeël. Er staan borden die het zwemmen verbieden.”

Aanpak

De gemeente vraagt de bezoekers hun afval op te ruimen en mee naar huis te nemen. “De meesten doen dat consequent”, aldus schepen Seurs. “Maar een aantal neemt het kennelijk niet zo nauw met het milieu. Ze gooien afval zomaar op de grond, en laten de troep achter.” De gemeente pakt de overlast aan maar het is en blijft een hardnekkig probleem in Zutendaal, en elders. “Zo hebben we de toegang tot de plassen versperd en moeilijk gemaakt voor het gemotoriseerd verkeer”, werpen burgemeester en schepen op. “We hebben voor dichte begroeiing rond de duikplas gezorgd. Het is de bedoeling de toegang tot een aantal stranden aan de duikplas te bemoeilijken door die te bedekken met stukken ontwortelde en omgewaaide bomen. Of we gebruiken takken van bomen en struiken om wildzwemmers te ontmoedigen. Goed een week geleden hebben we een camera gehangen die de plas in de gaten houdt.”

Boetes

De gemeente heeft al GAS-boetes uitgeschreven voor bezoekers die de regels aan hun laars lappen. “We werken ook nauw samen met de politie die tot nog toe al 17 pv’s heeft opgemaakt: 8 voor bezit en gebruik verdovende middelen, 6 voor negeren parkeerverbod langs de Sellerveldstraat (toegangsweg tot de plassen) en 3 voor wildzwemmers en afvaldumpers. Tussen eind maart en half juli dit jaar voerde de politie 71 controles ter plaatse uit. Bij warm weer doet ze dat tweemaal per dag. Zelf haalt de gemeente om de dag het afval op het terrein op. Er zijn vrijwilligers die afval komen opruimen. Na klachten van omwonden over parkeren langs hun straat hebben we daar een parkeerverbod ingevoerd”, zegt de burgemeester.