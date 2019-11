Gangster schiet op politie tijdens inval wietplantage Redactie

27 november 2019

Bij een politie-inval in wietplantages heeft een verdachte schoten gelost op de politie. Dat gebeurde in het Limburgse Zutendaal. Op vijf adressen werden in totaal bijna 4.000 wietplanten ontdekt. "Niemand raakte gewond, maar dit geeft aan dat de uitbating en bewaking van dergelijke plantages steeds meer in handen komt van criminele bendes die geen gevaar schuwen", klinkt het bij het parket.

Op zeven locaties werden huiszoekingen uitgevoerd waarbij vijf operationele plantages werden aangetroffen met in totaal 3.841 planten. Er werden zes personen gearresteerd.

Morgen wegblokkades bij Belgische grens

Vanaf morgen gaan de Franse transportorganisaties wegblokkades op poten zetten bij de grensovergangen in Doornik richting Valenciennes en in Rekkem richting Rijsel. De Franse regering heeft beslist om de terugbetaling van professionele diesel te verlagen met twee eurocent. Daarom voeren de transportorganisaties mogelijk vier dagen actie. "We snappen dat de transportbonden boos zijn, maar hun acties raken ook de Belgische transporteurs en dat kan niet de bedoeling zijn", klinkt het bij Lode Verkinderen, directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). "We willen dat werkwillige transporteurs worden doorgelaten. We vroegen aan de veiligheidsdiensten om dit te waarborgen."

Trump moet belastinggegevens voorlopig niet vrijgeven

Donald Trump moet zijn belastinggegevens voorlopig nog niet overmaken aan een commissie in het Huis van Afgevaardigden. Dat oordeelt het Hooggerechtshof. De beslissing is nog niet definitief.

Er kan nog tot 5 december beroep aangetekend worden. Daarna zal het wellicht nog maanden duren voordat er een gerechtelijke beslissing komt. Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-'74) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne.