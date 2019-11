Gangster schiet op politie tijdens inval bij wietplantage, actie leidt tot vinden van 4.000 plantjes Marco Mariotti

13u11 8 Zutendaal Bij een politie-inval in wietplantages heeft een verdachte schoten gelost op de politie. Dat gebeurde in Zutendaal bij Wiemesmeer. Op het adres werden honderden planten in beslag genomen. Op vijf adressen werden in totaal bijna 4.000 wietplanten ontdekt.

Bij de actie op de Kempense Weg in Zutendaal schoot een verdachte in de richting van de politieagenten. “Niemand raakte gewond, maar dit geeft aan dat de uitbating en bewaking van dergelijke plantages steeds meer in handen komt van criminele bendes die geen gevaar schuwen", klinkt het bij het parket.

“Deze ochtend organiseerden we een negentiende Cleanhouse-actie in Limburg. Op meerdere adressen in Limburg gebeurden verschillende huiszoekingen naar cannabisplantages.”

Op zeven locaties werden huiszoekingen uitgevoerd waarbij vijf operationele plantages aangetroffen. In totaal werden 3.841 planten aangetroffen. In Leopoldsburg 1.500 planten, in Lanaken 800 planten, in Tongeren op twee locaties samen 101 plantjes en in Zutendaal op twee plaatsen samen 1.440 plantjes.

Alerte verhuurders

Er werden zes personen gearresteerd. Een wapendeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie ter plekke geroepen na het schietincident. “Verhuurders, wees waakzaam bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning. Niet alleen bestaat er een reëel brandgevaar van zodra men op illegale wijze elektriciteit gaat aftakken. De verhuurder, die op de hoogte was van het houden van een plantage, kan mee vervolgd worden.”

Op alle locaties werd vastgesteld dat elektriciteit en water op illegale wijze werden afgenomen. “Dergelijke constructies zijn bijzonder gevaarlijk en kunnen leiden tot brand.” Aan deze acties namen volgende lokale politiezones deel: Kempenland, Lanaken-Maasmechelen, Tongeren-Herstappe, Carma, Lommel en Heusden-Zolder.