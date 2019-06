Fieters en voetgangers als eersten over

brug van Albertkanaal in Zutendaal LXB

10 juni 2019

12u00 0 Zutendaal Tijdens het verlengde weekend met Pinksteren konden fietsers en voetgangers als eersten op de nieuwe en verhoogde burg (nu 9,19 meter) brug over het Albertkanaal wandelen of fietsen. Dat deden ze met enkele tientallen. Vooral wielertoeristen reden over de brug. “Een mooi kunstwerk”, vinden Michel Cauberg, Jean Vanderhaegen en Roger Grauw, drie fervente fietsers uit Maasmechelen. “Alleen, het is jammer dat het fietspad nog maar langs één kant van het wegdek op de brug is aangelegd. En bovendien is het nog niet afgewerkt. We moeten nog over een kiezelpad en zelfs kunststoffen matten fietsen.”

Minder omrijden

“We openen nu al de brug voor fietsers om de langere omleiding voor hen te beperken (hetgeen komt door de afbraak van de brug in het naburige Eigenbilzen, Bilzen)”, stelde Liliane Stinissen, de woordvoerster van de NV Vlaamse Waterweg (de vroegere NV Scheepvaart). “Als ze afstappen kunnen ze over de brug.” Schepen van mobiliteit in Zutendaal Dirk Smits was één van de gebruikers van het fietspad op de brug. “De brug oogt esthetisch mooi”, liet hij verstaan. Hij vindt het een goeie zaak voor jongeren die met de fiets naar hun school in Bilzen en Hoeselt rijden. “Ze moeten nu minder lang rondrijden, en sparen tijd uit.” Tegen het eind van de maand zal de brug ook voor het gemotoriseerd verkeer opgesteld worden.