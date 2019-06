Expo ‘Insectogram’ nieuwe toerismetroef voor Zutendaal Dirk Selis

02 juni 2019

17u28 0 Zutendaal In Zutendaal is zondag het toeristisch seizoen officieel van start gegaan met de opening van een nieuwe tijdelijke tentoonstelling in Entomopolis Lieteberg. Het gemeentebestuur gaat opnieuw uit van een succesvolle zomer voor het toerisme in Zutendaal.

Dit jaar staat de opening van de tijdelijke tentoonstelling ‘Insectogram’ van kunstenaar Johan Bruninx centraal. Insectogram is een archivering van insecten door middel van fotogrammen. Niet enkel voor de schaalweergave, maar als een vormstudie van natuur, architectuur en functie. Door verscheidene insectensoorten te mixen of het toevoegen van een gebruiksvoorwerp of prothese is hij op zoek naar de link tussen mens en insect.

Insectenmuseum

De tentoonstelling is nog tot het najaar te bezichtigen in Entomopolis, het insectenmuseum van bezoekerscentrum Lieteberg. “Met deze tijdelijke tentoonstelling kunnen we opnieuw een gevarieerd aanbod brengen voor de zomer. En deze tijdelijke tentoonstelling is niet de enige vernieuwing in Entomopolis. De inkom van het museum is vernieuwd met grote schermen om bewegende haarscherpe macrobeelden van insecten te kunnen tonen”, zegt schepen van Toerisme Dirk Smits als voorzitter van Lieteberg. De vernieuwde inkom moet de bezoekers de schoonheid van insecten laten zien.

150.000 toeristen

“Met bezoekerscentrum Lieteberg trekken we elk jaar 150.000 toeristen naar Zutendaal. We willen dit potentieel de komende jaren verder kunnen inzitten voor andere toeristische initiatieven zodat ook de handel en de horeca in Zutendaal een graantje kan meepikken van het succes van Lieteberg,” klinkt het bij de burgemeester en de schepen. Een studie over de ontwikkelingskansen van het handelscentrum die het gemeentebestuur enkele jaren geleden liet uitvoeren is alvast veelbelovend.

Fietsverbinding

Het gemeentebestuur werkt momenteel aan de opmaak van het meerjarenplan. Het bestuur voorziet in dat plan opnieuw een aantal structurele initiatieven om het toerisme verder te verankeren in Zutendaal. Schepen Smits: “we werken bijvoorbeeld een groene wandel- en fietsverbinding tussen Lieteberg en het centrum van de gemeente. Op die manier willen we de bezoekers van Lieteberg betrekken in het bruisende centrum.” Door de bezoekers ook te laten halt houden in het centrum wil de gemeente nieuwe kansen creëren voor handel en horeca in de kern. “De combinatie van de fietsring en de nieuwe groene verbinding moet Zutendaal nog meer dan vroeger de ideale plaats maken voor wandel- en fietstoerisme. Zutendaal is alvast fietsklaar om de bezoekers van het aankomende ‘Fietsen door de heide’ te ontvangen,” besluit de burgemeester.