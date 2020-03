Ebema krijgt na 16 jaar toestemming om uit te breiden Emily Nees

30 maart 2020

13u52

Bron: Kabinet Zuhal Demir 0 Zutendaal De kogel is door de kerk: watergebonden bouwbedrijf Ebema in Zutendaal mag haar grondgebied uitbreiden, en dat na 16 jaar. De Vlaamse regering heeft, op vraag van minister Demir, een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Een deel van landbouw- en natuurgebied ten noorden van Ebema wordt omgezet in watergebonden industrieterrein.

Na 16 jaar ligt er dan een eindelijk een definitieve oplossing op tafel voor Ebema. Al sinds 2004 wordt er gezocht naar een betere configuratie van het betonverwekend bedrijf langs het Albertkanaal in Zutendaal. Het industrieterrein tussen de Bilzerweg, Watermolenweg en Dijkstraat, heeft namelijk een zeer grillige vorm met heel wat smalle stroken. Daardoor zit het bedrijf met een ruimtegebrek en kan het zich niet optimaal organiseren.

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse regering vrijdag het definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ebema en omgeving’ voorgesteld. Het plan voorziet tegelijk in de bescherming van de open ruimte in de buurt.

Lange tijd werd met alle actoren op het terrein gezocht naar een oplossing. Dat resulteerde in het jaar 2019 in een ontwerpplan. Tijdens het openbaar onderzoek over dat plan werd 8 bezwaarschriften ingediend. De Vlaamse regering hakt met deze beslissing de nodige knopen door.

Herschikking

“Het Economisch Netwerk Albertkanaal is een grote meerwaarde voor onze economie en zorgt voor jobs, ook in Limburg”, zegt Demir. “Het ontlast bovendien onze wegen door vrachtwagens van de weg te halen en levert zo haar bijdrage aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Ebema heeft dat al heel vroeg begrepen. Met de goedkeuring van dit plan krijgt het bedrijf letterlijk de langverwachte ruimte die ze vraagt om zich efficiënt te organiseren en de productie uit te breiden.”

Een deel van landbouw- en natuurgebied ten noorden van Ebema wordt omgezet in watergebonden bedrijventerrein. Het laat Ebema toe om het eigen terrein efficiënter te herschikken. Tegelijkertijd wordt een deel van het bestaande industriegebied in het oosten herbestemd, waardoor men vijf hectare aan natuur wint.

De beekvallei met de beschermde molen ten westen van Ebema blijven gevrijwaard. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om in het plan ook een aanpalend lokaal houtbedrijf op te nemen, dat inmiddels werd verkocht. Omdat dit bijkomend studiewerk zou vergen en het volledige plan minstens een jaar zou vertragen, werd beslist om het gemeentebestuur aan te duiden als initiatiefnemer hiervoor.

De Raad van State krijgt nu een maand om een advies uit te brengen, zodat het plan snel van kracht kan gaan.