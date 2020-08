Drie auto’s betrokken bij ongeval aan Trichterweg Birger Vandael

06 augustus 2020

17u00

In Zutendaal vond donderdagmiddag een ernstig verkeersongeval plaats. Aan de Trichterweg kwamen drie auto’s met elkaar in botsing. Dat gebeurde omstreeks 12 uur ter hoogte van de grens van Zutendaal met Lanaken. Volgens de politiezone CARMA kwam een bestuurder na een inhaalmanoeuvre in contact met de twee andere wagens. Een 70-jarige vrouw uit Mol en een 52-jarige man uit Leuven liepen verwondingen op.