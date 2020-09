Dertiger riskeert vier jaar cel voor poging doodslag op vier agenten: “Hij wilde met een semiautomatisch pistool zijn wietplantage beschermen tot het laatste moment”

Zutendaal

Een 34-jarige man van Albanese afkomst riskeert een celstraf van vier jaar omdat hij op 26 november 2019 op vier agenten schoot tijdens een huiszoeking in een woning aan de Kempenseweg in Zutendaal. Daar onderhield de dertiger een wietplantage. “Als zijn semiautomatisch pistool niet gehaperd had, waren er zeker doden gevallen.”