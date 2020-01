Dertiger krijgt twee jaar cel voor zwaar partnergeweld: “slachtoffer werd als een lappenpop door de kamer gesleurd” VCT

13 januari 2020

17u22 0 Zutendaal C. (39) uit Zutendaal is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel onder voorwaarden en een boete van 2.000 euro omdat hij zijn ex op 23 oktober 2018 zwaar aanpakte na het Oktoberfest in Lanaken. “Ze werd als een lappenpop door de kamer gesleurd toen ze een punt wilde zetten achter de relatie.”

De dertiger kon het niet verkroppen dat zijn ex na een relatie van twee jaar een punt wilde zetten achter de relatie. Tijdens het Okterfest in Lanaken kreeg het koppel ruzie. Thuis liep de situatie uit de hand. “Toen hij merkte dat zijn vriendin haar spullen aan het pakken was, pleegde hij zeer zwaar fysiek geweld. Mevrouw kreeg zware klappen en werd als een lappenpop door de kamer gesleurd,” beschreef de aanklager tijdens de behandeling van de zaak voor de strafrechtbank in Tongeren. De man kneep ook de keel van zijn ex dicht.

Maanden werkonbekwaam

Het slachtoffer was maanden werkonbekwaam. “Ze dacht echt dat haar laatste uur geslagen had,” pleitte haar advocaat. “Ze had een gebroken sleutelbeen, kneuzingen en bloeduitstortingen en heeft nog steeds last van haar stembanden.” C. moet een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen aan zijn ex. Er werd een deskundige aangesteld om de definitieve schade van het slachtoffer verder te bepalen.

De celstraf van twee jaar werd met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Zo moet C. bewijzen voorleggen dat hij zich laat begeleiden voor zijn alcohol-, agressie en gokverslaving en mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer.