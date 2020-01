Brenda (26) uit Zutendaal in nieuw seizoen Down the road: “Ik ben het beu dat ze thuis altijd mijn handje willen vasthouden” Birger Vandael

27 januari 2020

14u28 0 Zutendaal Maandagavond start op Eén het nieuwe seizoen van ‘Down the road’. Daarin trekt Dieter Coppens opnieuw op avontuur met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down. Daarbij ook de 26-jarige Brenda Paulissen uit Zutendaal. De energieke vrouw toont zich als een bezige bij en een echte durver. “Ik ben het beu dat ze thuis altijd mijn handje willen vasthouden”, vertelt ze over haar deelname.

Down the road is inmiddels toe aan haar derde seizoen. Het programma kreeg in het verleden heel wat onderscheidingen. Zo won het de AIB Impact Award en een Gouden Roos. In het eerste seizoen zat er met dertiger Martijn uit Maaseik één Limburger. Na een jaartje onderbreking krijgen Coppens en zijn medebegeleidster Saar opnieuw het gezelschap van iemand uit onze gouw. Samen met Sophie, Gitte, Jaimie, Stijn en Peter maakte Brenda eind mei de reis van haar leven. Het resultaat is vanaf nu te zien op televisie.

De zes nieuwe helden gaan tijdens dit avontuur op zoek naar zelfstandigheid, vriendschap, liefde, nieuwe ervaringen en hun eigen grenzen. Die grenzen konden ze verleggen tijdens een roadtrip van drie weken, helemaal van het platteland van Spanje tot in de woestijn van Marokko. Op het menu stonden lekker eten, maar vooral nieuwe culturen, uitdagende activiteiten, liefde en veel vriendschap en vreugde.

Karate en hiphop

Brenda woont in België nog bij haar moeder, maar wil graag zelfstandig gaan wonen met hulp. Ze wil in het programma een statement maken: “Door deze reis wil ik aan mijn mama tonen dat ik het wel alleen kan!” Op het programma staan onder meer een moskeebezoek, een ontspanningsactiviteit in de hamam en een trektocht in het Atlasgebergte. Echt iets voor een bezige bij als Brenda. Zij gaat immers nog naar school, werkt in een apotheek en helpt in een bejaardentehuis en een kleuterklasje. In haar vrije tijd doet ze aan karate, zodat ze zichzelf kan verdedigen. Ze nam al deel aan verschillende wedstrijden. Daarnaast zwemt ze graag en volgt ze hiphop-dansles.

Half Italiaans

Ook de activiteiten als speleologie, paardrijden, canyoning, karten en een wonderbaarlijke parapentevlucht sluiten aan bij Brenda. Zij is immers een echte durver. Toen ze naar de vorige seizoenen van Down the road keek, dacht ze vaak dat zij iets wel zou doen, terwijl de deelnemers het lastig hadden. Ze heeft geen schrik van hoogtes, geen probleem met zich vuilmaken, in een tent slapen… Het was ook niet de eerste reis van Brenda naar het buitenland. Voor een karatewedstrijd of een kamp trok ze immers ook al naar verre oorden. “Ik ben half Italiaans, dus ik ben een Italiaanse furie. Ik ben heel temperamentvol”, vertelt ze over haar karakter.

De eerste uitzending wordt uitgezonden op één om 20.40 uur.