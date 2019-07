Boekenruilkastje ingehuldigd

op Hubertusplein Wiemesmeer LXB

12 juli 2019

12u00 0

Vandaag werd op het Sint-Hubertusplein, een kleine groene long in het centrum van deelgemeente Wiemesmeer, een boekenkastje geplaatst en ingehuldigd. Daar kunnen omwonenden en anderen die passeren aan het plein een boek meenemen. Of ze kunnen hun boek ruilen met eentje dat in het kastje ligt of staat. “Het is een initiatief van de bibliotheek van de gemeente”, vertellen Marina Seurs en Ann Schrijvers, de schepen van cultuur en de burgemeester van Zutendaal. Het plein als locatie voor het boekenruilkastje is niet toevallig gekozen. Het is een plek waar veel mensen uit de gemeente elkaar ontmoeten. En dat gebeurt veelal in de buurt of onder de dikke en lommerrijke eik die het plein siert. Het is al het tweede kastje dat in de gemeente in gebruik wordt genomen. Vorig jaar werd het eerste geplaatst in het Vonderpark, een groen park van de gemeente harte Zutendaal.