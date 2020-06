Blotevoetenpad (met nieuwe modderpoel) terug open voor voetgangers Birger Vandael

02 juni 2020

12u17 0 Zutendaal Vanaf vandaag is het bezoekerscentrum Lieteberg, met het Blotevoetenpad en insectenmuseum Entomopolis, opnieuw open voor publiek. De organisatie trof maatregelen om een bezoek veilig te kunnen laten verlopen. Zo is het voortaan verplicht om een vertrekuur te reserveren via de website.

Na een periode van bijna 3 maanden gaat bij Lieteberg de poort opnieuw open. Voortaan kunnen bezoekers opnieuw genieten van een wandeling op blote voeten. De voorbije periode kon dat enkel op de bewegwijzerde wandelroutes op en rond het domein, maar nu ontvangt ook het bezoekerscentrum opnieuw publiek. Door de geldende coronamaatregelen zijn voorlopig enkel gezinnen toegelaten en personen die onder hetzelfde dak wonen.

Dat betekent niet dat alles als vanouds is. De cafetaria blijft nog even gesloten en ook de inheemse vlinderkoepel is nog dicht. Voor de Vlinderkoepel wordt gewerkt aan een veilige oplossing.

Tijdslot

Om bezoekers niet in gevaar te brengen voor een mogelijke Covid-19-besmetting trof Lieteberg maatregelen. “De meest opvallende maatregel is natuurlijk het nieuwe reservatiesysteem,” zegt Wim Tollenaers, directeur van Lieteberg. Voortaan moeten bezoekers via de website reserveren op welk uur ze willen vertrekken. Per tijdslot worden 4 gezinnen toegelaten die op veilige afstand van elkaar kunnen vertrekken. “Ook onderweg hebben we maatregelen moeten nemen. Zo zal onze uitkijktoren helaas nog even gesloten blijven,” vervolgt Wim Tollenaers.

Bezoekers krijgen daarentegen welke enkele nieuwigheden. Op het Blotevoetenpad werd afgelopen winter een nieuwe modderpoel aangelegd en zijn delen van het pad gerenoveerd. In Entomopolis kan je voortaan een virtuele vlucht rond Lieteberg maken op de rug een bij en er heeft een kolonie bladsnijdermieren zijn intrek gedaan.