Amerikaans leger haalt 1.500 stukken militair materiaal uit depot in Zutendaal voor grootste Europese oefening in 25 jaar HLA

27 februari 2020

20u01

Bron: Belga 4 Zutendaal Het Amerikaanse leger wil 1.500 stuks militair materiaal, waaronder verschillende soorten pantservoertuigen, aanhangwagens en Hummer-jeeps, uit hun opslagplaats in het Limburgse Zutendaal halen. Het leger gaat die inzetten tijdens "Defender Europe 20", de grootste Amerikaanse oefening in Europa van de jongste 25 jaar.

Het Amerikaanse leger gaat voor de oefening 20.000 GI's inzetten in Europa, het equivalent van een zware divisie, samen met hun uitrusting. Aan de oefening, die plaatsvindt tussen 22 april en 22 mei, nemen in totaal ongeveer 37.000 soldaten deel. Zij komen vooral uit NAVO-lidstaten, maar ook uit Finland en Georgië.

Er worden 20.000 stuks militair materiaal verscheept vanuit de Verenigde Staten, onder andere via de haven van Antwerpen. Nog eens 13.000 stuks zullen uit vijf opslagplaatsen komen. Vier daarvan liggen in Duitsland en één in België.

Het depot in Zutendaal is gevestigd op een reserveluchthaven dichtbij Genk. Die luchthaven wordt beheerd door het Belgisch leger. Het is daar de jongste dagen drukker dan normaal, stelde het nieuwsagentschap Belga ter plaatse vast. Amerikaanse soldaten vanuit Texas, in het zuiden van de Verenigde Staten, halen tientallen vrachtwagens uit de hangars in Zutendaal. Die waren sinds de opening van het depot daar opgeslagen.

De vrachtwagens zullen vanaf vrijdag naar Duitsland of Polen gebracht worden, waar het grootste deel van Defender 20 plaatsvindt. Dat gebeurt vanaf vrijdag, om files te vermijden. Er zijn in totaal drie konvooien gepland, zegt kolonel Danny Bijnens, de militaire bevelvoerder van de provincie Limburg.

Ongeveer 1.500 stuks moeten zo het depot van Zutendaal verlaten. Daar gebruikt het Amerikaanse leger 14 van de 28 grote hangars die beschikbaar zijn voor de opslag van allerlei militaire apparatuur voor gevechtssteun. Een uitzondering hierop zijn wapensystemen zoals tanks en pantservoertuigen voor troepeneenheden. "De Belgische regering en de Limburgse bevolking hebben hier het Amerikaans leger verwelkomd. Ze werken samen om het materiaal te stockeren en te onderhouden. Deze apparatuur zou voor België, de Verenigde Staten en de NAVO noodzakelijk zijn om zich te beschermen tegen eender welke indringer", zegt Nicholas Berliner, de zaakgelastigde van de ambassade van de Verenigde Staten, tijdens een bezoek ter plaatse. De Amerikaanse diplomaat, die ambassadeur Ronald Gidwitz vervangt terwijl die in Washington verblijft, verwijst hiermee naar de ongeveer 175 mensen die in Zutendaal werken. Een grote meerderheid onder hen zijn Belgische burgers.

Defender 20 doet denken aan de oefeningen "Reforger", die georganiseerd werden tijdens de Koude Oorlog en bedoeld waren om een Sovjet-invasie tegen te gaan.