Albanees die op politie schoot aangehouden voor poging doodslag MMM

28 november 2019

15u40 0 Zutendaal De Albanees die dinsdag op de politie schoot toen zij wilden overgaan tot een inval, is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De man verbleef nog maar twee maanden in ons land en was verantwoordelijk voor de bewaking van de wietplantage in Zutendaal.

Politie en parket vielen dinsdagochtend op zes adressen binnen in het kader van een drugsonderzoek. Eén van die adressen lag aan de Kempenseweg in Zutendaal. Toen zij ‘s morgens wilden binnenvallen, schoot er plots iemand richting de agenten.

Niemand raakte gewond, en de verdachte kon worden opgepakt. In de woning werd een plantage ontdekt met een achthonderdtal planten. In totaal werden bijna 4.000 planten onderschept. In totaal werden er zes mensen opgepakt, bijna allemaal Albanezen.

Intussen blijkt dat Limburg steeds vaker bendes uit Oost-Europa over de vloer krijgt die zich met drugs bezig houden. Zo ook in Nederlands-Limburg. De opdrachtgevers wonen vaak in het Brusselse en laten dan familieleden of kennissen vanuit het thuisland overkomen om hier te komen ‘werken’. In de praktijk moeten ze dan tal van klusjes doen in het circuit.