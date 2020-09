225 zonnepanelen voor 7 gemeentelijke gebouwen ENL

18 september 2020

12u01 0 Zutendaal Zutendaal installeert 225 zonnepanelen op de daken van 7 gemeentelijke gebouwen. Met dat initiatief geeft de gemeente een invulling aan het klimaatactieplan om meer hernieuwbare energie te produceren. De zonnepanelen zullen naar schatting jaarlijks 61.584 kWh groene elektriciteit opwekken. Dat is goed voor een vermindering van 27,7 ton CO2-uitstoot. Bovendien daalt de elektriciteitsfactuur met zo’n 16.012 euro.

“Nadat eerder al zonnepanelen op de gebouwen van de technische dienst werden geplaatst, voorzien we nu 7 andere gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen”, zegt schepen van Financiën Matty Coninx (ZVP). Concreet gaat het om sporthal de Blookberg, gemeenschapslokalen Posthalt en de Wevel, kinderopvang Pierewiet, Huis van het Kind, de turnzaal in de Schoolstraat en een opvangwoning. “Hiervoor investeren we 64.000 euro, maar door de jaarlijkse besparing aan energiekosten verdient het project zichzelf terug op 4 jaar.”

CO2-besparing

Doel is om meer hernieuwbare energie te produceren en tegen 2030 en de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. “Met de installaties komen we al voor een stuk tegemoet aan dit engagement”, vervolgt Dirk Smits (ZVP), schepen van Milieu.

“Op industrie en mobiliteit in Zutendaal hebben we als gemeentebestuur weinig vat. De grootste CO2-besparing kunnen we dus behalen door duurzame aanpassingen aan het gemeentelijk patrimonium. Ook de inspanningen van bewoners zijn belangrijk. Als groene gemeente willen we hoe dan ook het voorbeeld geven voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.”