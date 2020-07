“Ontdek de prachtige Roelerbeek in Zutendaal”: tv-gezicht Ellen Dufour toont haar warmste vakantieplek van Vlaanderen

Zutendaal

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag leidt Ellen Dufour, die onder meer bekend is van het tv-programma ‘Big Brother’ en als presentatrice van de ‘Kids Top 20’, u langs de Roelerbeek in Zutendaal. De vallei in het groenste snoepje van Vlaanderen roept meteen een vakantiegevoel op.